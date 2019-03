Mastermilo leeft zijn YouTube-droom, sleutelend aan auto's

Als de deur open geschoven wordt van de loods in het buitengebied op de grens van België en Nederland, springt garagehond Diesel meteen tegen onze verslaggever op. Hier wordt gesleuteld en gelast aan talloze auto's.

De werkplek van Mastermilo, die hier sinds een paar jaar zij YouTube leven leidt. Op zijn kanaal verschijnen elke dinsdag en vrijdag nieuwe filmpjes waar de kijker kan meeleven met ombouw van allerlei autowrakken. Er staat zelfs een tank die hij helemaal gaat opknappen.

Rolmodel

Verschillende sponsors hebben zich al bij Emile gemeld, ze zien hem als een rolmodel, dat plezier heeft met techniek. "Ik werk samen met het Ministerie van Defensie, want die hebben technisch personeel nodig en ook Vakkanjers, dat de jeugd wil winnen voor de techniek."

Vierkante wielen

De volgers van Mastermilo kunnen hem allerlei technische vragen stellen, maar hij voert ook (zinloze) experimenten uit. Zoals: hoe rijdt een auto met vierkante wielen? Of: wat gebeurt er als je met 120 kilometer per uur je auto in achteruit schakelt? De filmpjes zijn zo'n succes dat Emile zijn stagiaire Dirk binnenkort in dienst neemt.

Kijk video

