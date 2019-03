Art Rooijakkers wordt het nieuwe gezicht van RTL-programma op late avond

De titel van het programma is nog niet bekend. Het zal in ieder geval acht weken lang te zien zijn in de zomermaanden om half elf ’s avonds. Volgens RTL heeft het nieuwe programma niets te maken met het stoppen van RTL Late Night.

RTL Late Night van de buis

Maandag werd bekend dat de talkshow stopt. Sinds dat Twan Huys het programma presenteert in plaats van Humberto Tan, vallen de kijkcijfers tegen. RTL was daardoor genoodzaakt de stekker eruit te trekken.

Art Rooijakkers was de eerste presentator die het stokje van Twan Huys zou overnemen als hij niet beschikbaar was. De Geldropse presentator maakte afgelopen zomer de overstap van AVROTROS naar RTL. Bij de AVROTROS was hij onder andere jarenlang het gezicht van Wie is de Mol?

