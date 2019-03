Johan Vlemmix opgenomen in het ziekenhuis: 'Maar uiteindelijk komt het goed'

Eindhovenaar Johan Vlemmix is opgenomen in het ziekenhuis. Wat hij precies mankeert, wil hij nog niet zeggen.

“Ze zijn met onderzoeken bezig”, laat de Eindhovense entertainer weten. “Ik kan nog niet op de details ingaan, helaas. Ik wil niet op de zaken vooruitlopen, hopelijk valt het mee.”

Maar volgens hem komt het ‘uiteindelijk goed’.

'Heftig'

Albert Verlinde sprak tijdens de uitzending van 6 Inside over het 'heftige nieuws'. Volgens Verlinde gaat het 'echt niet goed' met Vlemmix. "Het is niet de Johan zoals we hem kennen, dit is een hele vervelende confrontatie waar hij middenin zit", zei Verlinde, die opperde dat Vlemmix mogelijk binnenkort meer duidelijkheid kan geven over de reden van zijn ziekenhuisopname.

Prins Carnaval

Vlemmix (60) lag kort voor carnaval nog met griep in bed, maar hij liet zich niet kennen en verscheen toch als prins carnaval van Rommelgat. "Het valt niet mee, dat kan ik je wel vertellen", zei de stadsprins van Veldhoven toen al tegen Omroep Brabant.

