Woensdag mag je stemmen, maar waar stem je eigenlijk op? [UITLEGVIDEO]

DEN BOSCH -

Alle stempassen zijn bezorgd en de stemlokalen worden in gereedheid gebracht: komende week, op woensdag 20 maart, mogen we weer naar de stembus. Dit keer voor de Provinciale Statenverkiezingen. We kiezen dan de mensen die de 2,5 miljoen Brabanders de komende jaren gaan vertegenwoordigen in het bestuur van de provincie. Maar waarover gaat jouw stem eigenlijk?