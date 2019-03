Bijna 75 jaar na de oorlog is trouwbijbel terug bij joodse familie

Het jonge joodse echtpaar Max Heijmans en Anna Spanjaard komt tijdens de Tweede Wereldoorlog in Oisterwijk terecht, waar ze onderduiken bij Wim en Mien Brugman. Het joodse stel wordt door de Duitsers gevonden, opgepakt en naar Auschwitz vervoerd, waar ze gestorven zijn. Wat achterbleef was hun trouwbijbel. Mien Brugman heeft deze altijd zorgvuldig bewaard om ooit terug te geven aan de familie van Max en Anna.

De jongste zoon van Wim en Mien, Willem was acht maanden toen zijn vader overleed. Vader Wim werd in juli 1944 gearresteerd en stierf enkele maanden later in een concentratiekamp. Zoon Willem kende het verhaal van de onderduikers en de trouwbijbel en nam de zorg daarvoor over van zijn moeder. Sinds de jaren negentig is Willem op zoek naar nabestaanden van Max en Anna, maar steeds zonder succes.

Struikelstenen

Tot hij hoorde over het project Struikelstenen. "Toen dacht ik meteen, dan heb ik weer een kans om in contact te komen met de familie. En dat is inderdaad gelukt", vertelt Willem. De werkgroep Struikelstenen uit Oisterwijk kreeg voor elkaar wat Willem niet was gelukt.

Zij vonden wel een familielid, een neef van Anna, Niek Ketting. De werkgroep bracht Willem in contact met deze neef en zo kon hij eind februari eindelijk de bijbel overdragen. Dat deed hem meer dan hij verwacht had.

Willem: "Ik had gedacht, ik overhandig dat ding en klaar." Maar het moment bleek een stuk emotioneler te zijn voor Niek en zijn gezin. Daar was Willem achteraf wel blij mee: "Het doet eer aan waarom die bijbel bij ons was."

Afsluiten

Volgend jaar worden de struikelstenen neergelegd in Oisterwijk. Dan zijn zowel Niek als Willem er weer bij. Willem ziet dat moment, meer nog dan het overhandigen van de bijbel, als een mooie afsluiting van deze familiegeschiedenis.