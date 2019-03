Overvallers juwelier Pertijs in Breda schoten met losse flodders

Bij de gewapende overval woensdag op juwelier Petrijs in Breda, is met losse flodders geschoten. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het politieonderzoek. Ook beschikt de politie over camerabeelden waarop twee van de vier daders met hun gezicht te zien zijn.

Zo schrijft BN/DeStem. Vijftien rechercheurs houden zich bezig met deze spectaculaire overval op de juwelierszaak. Volgens de krant deden de daders zich voor als klant. Iedere klant moet aanbellen bij de zaak omdat de deur standaard op slot zit. De camera die bij de deur hangt registreert elke nieuwe bezoeker. Nadat één van de overvallers zijn petje heeft afgezet, gaat de deur open. Daarna wordt de zaak overvallen.

De beveiliger raakt in gevecht met de overvallers, maar maakt geen schijn van kans. Na twee minuten staan de overvallers met hun buit weer buiten. Wat ze precies hebben meegenomen, is niet bekend gemaakt.

Het viertal vlucht na de overval in een gestolen Volkswagen Golf met vals kenteken naar de Nieuwe Ginnekenstraat. Daar parkeren ze de auto en stappen over in een andere Golf. Dit keer een zilverkleurige. Vermoedelijk zijn ze gevlucht via de Chassesingel en de A27. Er is nog gezocht met een politiehelikopter, maar tot nu zijn ze nog niet gevonden.