Man met hufterig rijgedrag bedreigt motoragent met vleesmes en wordt met getrokken pistool opgepakt

De man had een keukenmes bij zich

Een 54-jarige man uit Tilburg is donderdag opgepakt nadat hij een motoragent met een vleesmes had bedreigd. De man werd na asociaal rijgedrag om zijn rijbewijs en autopapieren gevraagd. Daar was hij niet van gediend waarna de situatie uit de hand liep.

De man viel op tijdens een verkeerscontrole op de Berglandweg. Hij reed in een witte Opel met hoge snelheid voorbij. Een motoragent besloot achter de man aan te gaan en zag dat hij een straat verderop zijn auto parkeerde. Daar sprak hij de bestuurder aan en vroeg om zijn papieren.

In plaats van mee te werken en zijn papieren te laten zien, liep de man in versnelde pas in de richting van een huis. De agent ging voor hem staan en vroeg opnieuw om zijn papieren. De man werd boos en duwde de agent weg. Ook maakte hij slaande bewegingen. Ondertussen ging de voordeur open en schreeuwde een vrouw dat haar man met rust gelaten moest worden. Tijdens het tumult kon de man snel naar binnen om een vleesmes uit de keuken te halen.

Mes

Met dat vleesmes bedreigde de man de agent. Ook schreeuwde hij 'kom dan!'. Nadat er assistentie werd opgeroepen, vluchtte de man via de achterzijde van de woning. Na een korte zoekactie vond de politie hem op het Tauernpad. Met een vuurwapen in de hand probeerde de politie de agressieve man op te pakken. Met gebruik van pepperspray kregen de agenten hem vervolgens in bedwang. De man zit vast.