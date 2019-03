Eerst alleen voor waaghalzen, nu 1 miljoen bezoekers per jaar: 25 jaar Nationaal Park De Biesbosch

De Bever is terug in de Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch bestaat 25 jaar. Directeur Peter van Beek was er als directeur van het Biesbosch Museum Eiland was er al die jaren bij. Was het deltagebied vroeger vooral alleen voor avonturiers en waaghalzen, tegenwoordig komen er naar schatting één miljoen bezoekers per jaar.

Wat de hoogtepunten zijn in 25 jaar Nationaal Park, daar hoeft Peter van Beek niet lang over na te denken. De komst van de zee-arend, die nog steeds in het natuurgebied zit en de bevers. Ooit zijn er een paar bevers in de Biesbosch uitgezet door Staatsbosbeheer, nu zijn er al meer dan driehonderd. Door de status van nationaal park kon de Biesbosch zich tot een natuurgebied ontwikkelen waar de zee-arend en bevers zich thuisvoelen.

Bootjes

Vooral een boottochtje maken in de Biesbosch is op mooie dagen razend populair. Tegenwoordig is dat geen probleem. Voor ongeveer 1970 was dat een heel ander verhaal. Toen was er een getijde verschil van maar liefst twee meter. Na het Deltaplan kwam daar een einde aan.









Bange Duitsers

Bij een bezoekje aan het Museum Eiland kom je veel te weten over de Biesbosch. Zo waagden de Duitsers zich in de de Tweede Wereldoorlog niet in het uitgestrekte natuurgebied. Ze waren bang voor het water en om er te verdwalen. Daarom was de Biesbosch een ideale plek voor onderduikers om te schuilen voor de bezetter. Tegenwoordig wagen zelfs Duitsers zich in het park.