'Nielson zou knap zijn, maar onderschat Merel niet!', Robèrt van Beckhoven kijkt uit naar Mol-finale

"Als het Nielson is, heeft hij het heel goed gedaan", mijmert Van Beckhoven. "Ik heb tijdens de opnamen tenslotte drie dagen lang bij hem op de kamer gelegen. Ik denk niet dat hij het is. Dat zou wel heel knap zijn... Dus zou het Sarah of Merel moeten zijn. Ik weet het het niet." Onder de vaste volgers van het programma wordt Sarah het meest verdacht. Dat weet de goedlachse inwoner van Oisterwijk ook. "Maar onderschat Merel niet!", waarschuwt de Meester Patissier en Boulanger.

'Als een dolle naar Amsterdam'

En dus kijkt hij zelf ook uit naar de bekendmaking op de vraag 'Wie is de Mol?' De live-uitzending vindt zaterdagavond plaats in Vondel CS - het Vondelparkpaviljoen in Amsterdam - onder het oog van vele honderden enthousiaste kijkers. Die volgen de onthulling via grote schermen.

Van Beckhoven mag als deelnemer aan de tafel zitten met presentator Rik van de Westelaken en de andere kandidaten die deelnamen aan deze negentiende editie van het spelprogramma. "Ik moet wel opschieten", vertelt Van Beckhoven. "Ik sta 's middags namelijk nog in het theater in Terneuzen. Daarna ga ik als een dolle naar Amsterdam en dan gaan we het meemaken."

Sinan

De finale-uitzending is ieder jaar een heuse happening. Maar gespannen is Van Beckhoven -die in de vijfde aflevering uit het spel vloog- niet. "De spanning is er nu wel vanaf", bezweert hij. "In het begin droom je nog over 'Wie is de Mol'. Dan lig je als uitgeschakelde kandidaat wakker en vraag je je af waar het fout is gegaan. Maar sinds programmamaker Sinan Can uit het spel ligt, heb ik het losgelaten."

Die verdacht hij namelijk. "Kijk, als Sinan het was geweest en ik had op hem gestemd, dan vraag je je af waar het is fout gegaan met het verdelen van de stemmen. Toen hij naar huis moest, waren al mijn drie verdachten eruit: acteur Rick-Paul van Mulligen, tv-presentator Jamie Trenité en Sinan. Toen dacht ik: nu maakt het mij niet meer uit."

De presentator van het tv-programma 'Heel Holland Bakt' zat er dus hartstikke naast met zijn verdenkingen. "Jongen... het is ongelofelijk. Het is een lastig spel. Kun je nagaan, ik zat er nota bene midden in. Als kijker kun je het bijna niet raden."

