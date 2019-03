Tilburger (56) opgepakt nadat hij agenten met een versterker wilde slaan

De politie kreeg rond drie uur 's nachts een melding van geluidsoverlast door een bewoner aan een pand in de wijk Fatima. De man was eerder al gewaarschuwd dat de geluidsapparatuur de volgende keer in beslag zou worden genomen.

Toen twee agenten de woning van de man binnentraden, pakte de bewoner de muziekversterker op. Hij maakte met het apparaat slaande bewegingen naar een van de agenten. Die kon nog net op tijd aan de kant springen. De man werd daarna aangehouden.