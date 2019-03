Vughtenaren bezorgd over ontsnapte gevangene: 'Ik heb geaarzeld om de hond uit te laten'

Als je de grote poort van de Justitiële Inrichtingen Vught uitloopt, heb je twee mogelijkheden om snel ervandoor te gaan. Rechtsaf een lange laan langs allerlei kazernes waar een groot aantal bewakingscamera's staan opgesteld. Of rechtdoor de Vughtse hei op. In dit natuurgebied laten heel veel Vughtenaren hun hond uit. Als je een hondeneigenaar aanspreekt, is de ontsnapping het eerste wat ter sprake komt.

Ik wijs hem wel de weg

"Het is hier een uitgestrekt gebied, stel voor dat je hem tegenkomt". "Dat is best wel een eng idee", vult een andere wandelaar aan. "Het is niet De Neus", (Holleerder) weet een buurvrouw te melden. Volgens haar is het wel vaker gebeurd, dat er iemand is ontsnapt. "Toen hingen er meteen helikopters in de lucht", zegt de buurvrouw.

Een man met een hond zegt: "Ik denk dat ik hem gewoon de weg wijs als ik hem tegenkom, want ik weet niet wie het is." Een ander man belooft te bellen als hij de voortvluchtige gevangene tegenkomt.

