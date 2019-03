Bijstandsvrouwen daten CEO's: 'Het was een hele goeie match, we hebben een vervolgafspraak gepland!'

Al acht jaar zit de 49-jarige Petra in de bijstand. Iets waar ze zich niet direct voor schaamt, maar trots is ze er ook niet op. De Bredase maakt zich thuis klaar voor een spannende dag. Ze gaat op date met een nog onbekende topman. Voorbeelden van mogelijke dates zijn Bas Alblas (CEO Lamb Weston/Meijer, Rijn Broere (Partner Deloitte Breda) en Huub Verheijen (CEO Alvero). "Ik ben best wel een beetje zenuwachtig", vertelt Petra. "Het is toch spannend om ineens tegenover een CEO te zitten en daar je persoonlijke verhaal aan te vertellen.

Een rugzakje

Terwijl ze nog gauw wat lipstick op doet, vertelt ze haar verhaal. "Ik heb altijd in Duitsland gewoond. Door persoonlijke omstandigheden vertrok ik met mijn zoon naar Nederland en kwam terecht in Breda." Petra kwam terecht in een, voor haar, vreemde stad. "Ik kende niemand. En voor iemand als ik, iemand met een rugzakje, is het moeilijk om aan werk te komen. Het ontbrak me echt aan zelfvertrouwen."

En juist dat zelfvertrouwen is enorm belangrijk bij een zoektocht naar een baan volgens Nora Kasrioui, de initiatiefneemster van Bijstandsvrouw date Topman. "Het allerbelangrijkste is dat het zelfvertrouwen van de acht deelneemsters door dit traject een boost krijgt. Juist dat gebrek aan zelfvertrouwen zorgde er in het verleden voor dat er een afstand tot de arbeidsmarkt ontstond."

De vrouwen die deelnemen hebben allemaal een ander verhaal. De jongste is 28, de oudste 64. De 'één heeft een paar maanden geleden als net afgestudeerde een uitkering aangevraagd en de ander zit al jaren in de bijstand. Toch willen ze geen van allen "hun hand meer ophouden", zoals één van de dames het zelf zegt.

Persoonlijkheid en presentatie

De Bredase Petra solliciteerde er de afgelopen jaren op los. "Ik ben opgeleid tot edelsmid, maar het is lastig om in die branche aan de bak te komen. Ik moest natuurlijk wel gewoon geld verdienen, dus ben ik op een gegeven moment ook gaan solliciteren op gastvrouwfuncties. Maar toen werd ik ook constant afgewezen vanwege het gebrek aan ervaring."

Om de dames klaar te stomen voor de date met een topman werden ze de afgelopen zes weken intensief begeleid door Nora en andere vrijwilligers. "De eerste paar weken werkten we met name aan onze persoonlijkheid", legt Petra uit. "We bespraken waar we tegenaan liepen en hoe we dit konden veranderen." In de laatste fase draaide het om de presentatie. "Hoe stel je jezelf aan iemand voor en hoe kleed je jezelf, dat soort dingen."

'Goeie match!'

Samen met de andere 'bijstandsdames' wordt Petra in een limousine naar de locatie van de date gebracht: restaurant Boswachter bij het Liesbosch. Daar ontmoet ze haar date: Edwin van Beek, directeur van Citroën Van Beek. Het blijkt een heel goede match.

"Ik ben heel erg opgelucht!", roept Petra blij. "We hebben zelfs al een vervolgafspraak gemaakt, om het over een mogelijke baan te hebben. Ik ben echt heel blij!" Ook haar date, Edwin, is blij met het verloop van de date. "Het was een hele goeie match", lacht hij. "Ik vind het knap dat Petra blijft doorzetten, ondanks alles wat ze heeft meegemaakt."

Eigen verantwoordelijkheid

Initiatiefneemster Nora benadrukt dat de dates niet draaien om het krijgen van een baan. "Met dit evenement en het bewustzijnsprogramma geven wij de dames een zetje in de goede richting. Na dit evenement is het de verantwoordelijkheid van de vrouwen én de topmannen om samen een doorbraak te realiseren."

Toch worden dames niet helemaal aan hun lot overgelaten. "Natuurlijk houden we contact met ze tijdens de nazorgfase. Ik blijf ze drie maanden lang, wekelijks zien." Eerdere edities leverden de vrouwen onder meer stages, opleidingen en banen op.

De deelneemsters van 'Bijstandsvrouw date Topman' tijdens hun date. (foto: Eva de Schipper)