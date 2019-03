'Ik heb geen geduld', Glenn Coldenhoff werkt met moeite stapje voor stapje aan volledig herstel

Een goede voorbereiding op het MXGP-seizoen duurt zo'n drie maanden. Door een blessure had Glenn Coldenhoff die tijd niet. Begin maart stond hij wel aan de start bij de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen, nadat hij slechts twee weken in training was. Hij pakte in Argentinië een paar WK-punten, maar was toch niet helemaal tevreden. Coldenhoff wil meer, zo snel mogelijk. Maar hij moet vooral geduld hebben.

Nee, risico heeft Coldenhoff niet genomen met zijn deelname aan de eerste MXGP-wedstrijd van het seizoen. De coureur uit Heesch noemt de plekken waar hij last van had, maar zijn rug, nek en pols zijn volledig hersteld. "Ik heb nog wel pijn. Die pijn moet langzaam weggaan. Maar er kan niets meer gebeuren, het is niet dat ik een extra groot risico heb."

"Het enige risico dat ik heb genomen, is dat ik geen punten zou scoren in Argentinië. Maar ik heb toch nog zeven punten gepakt", zegt Coldenhoff. Punten halen was het doel, maar echt tevreden is hij niet. "Nee, ik ben er niet blij mee. Ik had iets meer verwacht van de resultaten. Ik heb niet veel Europese rijders achter me gelaten. Ik had stiekem op meer gehoopt. Aan de andere kant mag ik ook niet klagen."

Langzaam en realistisch herstel

Na twee weken training stond Coldenhoff vorige week dus aan de start van een race. "Normaal train je drie maanden, dat is je voorbereiding." Puntjes sprokkelen is de komende weken nog het doel, dromen van podiumplaatsen doet hij voorlopig nog niet. "Ik moet niet te hoog inzetten. Zo'n blessure heeft tijd nodig. Ik hoop gewoon zo snel mogelijk weer in de buurt van mijn oude niveau te komen."

"Ik kan niet teveel verwachten. Als je vijf procent minder bent, dan val je in principe al buiten de top tien. Ik zit nu op zestig à zeventig procent qua fitheid", geeft Coldenhoff aan. Op 24 maart is de volgende MXGP-wedstrijd, een week later staat Valkenswaard op de kalender. "Ik hoop daar natuurlijk iets moois neer te zetten. Maar een echt topresultaat is niet realistisch. Maar ik ga mijn best doen."

De komende periode staat vooral in het teken van fitte worden. "Alles moet wel verantwoord blijven. Ik moet slim trainen om tijd in te halen. En dat is best wel lastig. Het gaat nooit hard genoeg. Als resultaten uitblijven is het een lange weg. Ik moet geduld hebben. En dat is ook een probleem, geduld heb ik niet. Hopelijk komt het het gevoel en de fitheid snel terug."

"Ik moet slim trainen om tijd in te halen en dat is best wel lastig, het gaat nooit hard genoeg" - Glenn Coldenhoff over zijn weg richting volledige fitheid

Nederlandse titel

De volgende wedstrijd waar Coldenhoff aan de start staat is de eerste van vier wedstrijden om de Nederlandse titel. "Als Jeffrey Herlings mee doet, heb je normaal geen kans op de titel. Maar hij is nog geblesseerd. Normaal gesproken zou ik dan kans maken om Nederlands kampioen te worden. Maar ik ben dan pas drie tot vier weken in training, niet die drie maanden. Dus het zal nog heel lastig worden. Maar ik ga er wel voor."