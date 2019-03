‘Het is echt een ontlading’: Duncan Laurence weer ontspannen na eerste reacties op songfestivallied

“Dit durfde ik niet te dromen. Het is zo fijn hoe het liedje is ontvangen.” Duncan Laurence wordt overladen met lovende reacties op het nummer ‘Arcade’ waarmee hij Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Ondanks dat het leven van de Tilburgse zanger nu op z’n kop staat, is hij er naar eigen zeggen vrij rustig onder: “Het is super easy going.”

Het songfestivalnummer was donderdag voor het eerst te beluisteren. In een interview met de NOS laat Laurence weten dat hij wel gespannen was voor de eerste reacties op het songfestivalnummer: “Je leeft zo naar dat moment toe dat je het nummer voor het eerst laat horen. Het was heel spannend, maar daarna was ik meteen ontspannen, want ik kreeg super veel positieve reacties. Echt een ontlading.”

Positieve reacties

Laurence kreeg niet alleen positieve reacties uit het hele land, maar ook daarbuiten. “Tot gisteren kende niemand me. Er zijn ook veel buitenlanders die reageren en die reacties zijn ook super positief. Echt een beetje onwerkelijk veel positief”, zegt hij.

Voor de bekendmaking waren de verwachtingen hooggespannen: Nederland stond zesde (van de 41 deelnemers) bij de bookmakers. Twee uur nadat 'Arcade' was gepresenteerd, stootte Laurence al door naar de derde plaats. Vrijdagochtend stond Nederland tweede.

Naakt

“De reacties zijn bijzonder, omdat ik mezelf zo laat zien in het liedje en de boodschap die ik ermee uitdraag”, gaat hij verder. Het nummer ‘Arcade’ gaat over een verloren liefde en de hoop dat de liefde terugkomt. Maar die liefde komt niet terug.

Laurence is in de clip naakt, en daarmee wil hij de boodschap van het lied extra uitdragen: “Als je iemand verliest en hoopt dat hij of zij weer terugkomt, is dat een hele kwetsbare emotie. Ik wilde die kwetsbaarheid uitstralen, en naaktheid is de meest kwetsbare vorm van hoe een mens kan zijn”, legt hij uit.

Het lied waarmee Laurence Nederland gaat vertegenwoordigen tijdens het Eurovisiesongfestival:





‘Springplank voor mijn carrière’

Op 16 mei staat Laurence op het podium in Tel Aviv voor de halve finale. 18 mei is de finale. Tot die tijd probeert Laurence de ontspanning te houden die hij nu voelt. “Ik ga dag voor dag hele bewuste stappen maken en vooral ook rustmomenten pakken.”

“Het doel is natuurlijk om te winnen”, zegt Laurence overtuigend. “Ik hoop ook dat dit een springplank gaat zijn voor mijn carrière. Hoe hoger je eindigt, hoe beter je die sprong in Europa kan nemen.”

“Ik ga in ieder geval m’n allerbest doen. Ik denk wel dat het liedje met de boodschap centraal staat. Het is een muziekwedstrijd, dus ik ga vooral de muziek laten spreken.” Of dat gaat lukken? “Ja!”

