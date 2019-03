Mannen mishandeld en beroofd na avondje uit in Breda

De twee waren op stap geweest in Breda. Toen zij terugliepen naar hun auto, die geparkeerd was op de Middellaan, liepen twee mannen op hen af. Het slachtoffer zag dat de verdachten allebei een vuurwapen bij zich droegen.

Vuistslagen

De man uit Made kreeg meerdere vuistslagen - onder meer tegen zijn hoofd - en viel op de grond. Daarna pakten de overvallers zijn geld, bankpasje, schoenen en telefoon. Ook de kennis met wie hij op stap was geweest, werd beroofd.

Een buurtbewoner zag de overvallers. Toen hij wat naar hen riep, gingen de verdachten ervandoor. De gewaarschuwde politie vond de straatrovers rond twee uur 's nachts in een doodlopend steegje tegenover parkeergarage De Prins. Het gaat om een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 22-jarige Bredanaar. In de buurt werd een kapotgegooid vuurwapen gevonden en een van de mannen had het bankpasje van de man uit Made bij zich. De overvallers zitten vast.