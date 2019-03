Duncan Laurence bovenaan in peilingen Songfestival, 'Arcade' maakt serieuze kans om te winnen

Duncan Laurence staat bovenaan in de peilingen van het Eurovisie Songfestival en maakt daarmee, volgens grote wedkantoren, een grote kans om te winnen. De enige serieuze bedreiging die nu nog op de loer ligt is Zweden, aldus Songfestivalkenner Tom van den Oetelaar.

Het ziet er tot nu toe goed uit voor de 24-jarige Tilburgse zanger. Duncan de Moor, want dat is zijn echte naam, maakte twee dagen geleden bij De Wereld Draait Door het nummer bekend waarmee hij Nederland gaat vertegenwoordigen. 'Arcade', een ballad, viel in de smaak bij de bookmakers. Twee uur nadat het nummer was gepresenteerd, stootte Laurence al door naar de derde plaats. Zaterdagmiddag staat hij eerste. Hij zou, volgens de bookmakers, zomaar eens in de top drie kunnen eindigen.

Songfestivalkenner Tom van den Oetelaar kijkt al reikhalzend uit naar de voorrondes in mei. "Dit is gewoon een fantastisch voorteken. Er staan mooie dingen te gebeuren." Volgens hem ligt er nog één grote concurrent op de loer en dat is Zweden. "Als Zweden een fantastisch nummer heeft, zou het Duncan nog naar beneden kunnen drukken. Of als een ander land een heel goed optreden geeft op het podium. Maar je merkt dat er een goede vibe rondom Nederland hangt. En het nummer van Rusland valt kennelijk een beetje tegen."

Een miljoen

Op YouTube is het nummer al bijna een miljoen keer bekeken. Ook daar zijn de comments overwegend positief. Mensen van over heel de wereld reageren. "This song is a masterpiece! Raw, emotional and real. 12 points Netherlands from the UK", reageert een Brit. Iemand uit Azerbaijan zegt: "12 points from Azerbaijan. I love you Netherlands."

Op 16 mei mag Laurence laten zien wat hij kan in de tweede voorronde in Tel Aviv, Israël. Op zaterdag 18 mei is de finale van de 64e editie van het Eurovisie Songfestival.