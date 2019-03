[LIVE] Matig PSV koerst af op zege tegen hekkensluiter NAC

PSV speelt vanavond in Eindhoven tegen NAC Breda. Hieronder houden we je live op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Tussenstand: PSV - NAC 2-0

NAC zal de intentie hebben gehad om lang de nul te houden, maar na drie minuten kon dat plan de prullenbak in. Gody Gakpo kwam na een pas van Angeliño goed door over de rechterkant en gaf voor op Luuk de Jong. De spits van PSV kwam goed voor zijn directe tegenstander en zette de Eindhovenaren zo zeer snel op voorsprong.

Voormalig NAC-speler Angeliño raakte na twintig minuten spelen de lat. Ook daarna was de thuisploeg een paar keer gevaarlijk, maar een tweede treffer bleef voor rust uit. Het was verder nogal gezapig in het eerste bedrijf.

De tekst gaat verder onder de tweet.

PSV dacht meteen na de pauze op 2-0 te komen. De Jong kopte raak na een voorzet van Mohammed Ihattaren. De treffer werd echter afgekeurd door de VAR, omdat buitenspel werd geconstateerd. De Eindhovenaren zagen hekkensluiter NAC nauwelijks tot een fatsoenlijke aanval komen, maar zelf speelde de regerend landskampioen ook niet goed.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Na 65 minuten kreeg NAC de eerste kans. Menno Koch kopte de bal goed voor en Mitchell te Vrede kon bijna binnen tikken. Invaller Donyell Malen zorgde even daarna voor opluchting aan Eindhovense kant door op deze moeizame avond de 2-0 binnen te schieten. Steven Bergwijn kreeg het even daarna niet voor elkaar de 3-0 te maken. In zeer kansrijke positie schoot hij over.

Bekijk hieronder de opstellingen.