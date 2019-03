PSV-fans morren ondanks nieuwe zege: 'Iedereen blij als we kampioen worden'

PSV won zaterdagavond weliswaar in eigen huis met 2-0 van NAC, maar de fans van de koploper van de eredivisie waren alles behalve tevreden. Gemor en gefluit was er meermaals te horen vanaf de tribunes.

De PSV'ers konden de ontevreden fans wel enigszins begrijpen. "Maar het gaat wel om de drie punten", zei Donyell Malen, die zelf voor de tweede Eindhovense treffer zorgde. "Als we dan aan het eind van het seizoen bovenaan staan, is iedereen blij."

Bekijk de video in de tweet. De tekst gaat daaronder verder.

Aanvoerder Luuk de Jong sloot zich aan bij zijn jonge ploeggenoot. "Soms wil het publiek dat we alles snel naar voren spelen, maar we moeten geduldig blijven en we hebben genoeg kansen gecreëerd. We hadden misschien wel vijf goals kunnen maken, maar we speelden tegen een team dat de bus parkeerde."

Bij NAC zag men het logischerwijs als een goed teken dat het thuispubliek niet tevreden was. “Aan de reactie van het thuisppubliek kun je zien dat zij niet tevreden waren over het spel van PSV. Dat is een goed teken voor ons. Het geeft je wel hoop, als zij al snel gaan fluiten.”

Ook NAC-trainer Mitchell van der Gaag viel het op dat de fans van PSV aan het morren waren. “PSV had gedurende de wedstrijd het vertrouwen ook niet”, stelt Van der Gaag. “Ze speelden veel ballen terug, waardoor wij in de kaart gespeeld werden. Dat merkte je ook wel aan het publiek. Dat geeft wel aan hoe wij als ploeg stonden te verdedigen.”