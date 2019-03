Willem II neemt na zege afstand van degradatieplekken: 'Iedere zege belangrijk, maar deze helemaal'

Na iets meer dan twintig minuten spelen stond Willem II op 2-0 en er waren kansen op meer. De derde treffer bleef echter uit en daardoor kreeg De Graafschap de kans om terug te komen in de wedstrijd. Dat was na de 3-1 ook zo. En dus was het billenknijpen tot het laatste fluitsignaal. "Gezien het spelbeeld was dat onnodig", geeft Fernando Lewis meteen toe na de wedstrijd. "We verdienden wel meer doelpunten."

Uiteindelijk werd het missen van de vele kansen niet fataal en won Willem II, tot opluchting van Lewis. Willem II heeft nu wat lucht op de ranglijst, als je kijkt naar de degradatieplekken. "Zeker! Je wil zo snel mogelijk veilig zijn, dat begon vandaag. Er moeten nog wat concurrenten spelen. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken. En als we doen wat we altijd doen, moet het goed komen dit seizoen."

Tekst gaat verder onder de video.





LEES OOK: Willem II maakt het zichzelf moeilijk, maar wint van De Graafschap

De zestiende plaats, de eerste positie die een club verplicht tot het spelen van play-offs tegen degradatie, wordt momenteel bezet door FC Emmen. Die ploeg heeft zeven punten minder dan Willem II, al moet het deze speelronde nog in actie komen. "Iedere zege is belangrijk. Deze helemaal, ook omdat we volgende week een zware wedstrijd spelen. Deze wedstrijd moesten we drie punten pakken en dat hebben we gedaan", geeft Alex Isak aan.

De spits kijkt niet alleen naar beneden met zijn tijdelijke werkgever, de van Borussia Dortmund gehuurde aanvaller wil meer. "We vechten niet tegen degradatie, we willen het gewoon zo goed mogelijk doen."

Doelpunten

Als centrumspits doe je het meestal pas echt goed als je scoort, weet ook de Zweedse tiener. Daarom is hij blij dat hij met twee doelpunten een bijdrage kon leveren aan de 3-2 zege. "In de eerste wedstrijden was ik wat ongelukkig. Ik had wat kansen, maar de bal ging er niet in. Nu gaat het beter en beter. Scoren is belangrijk, voor mijn vertrouwen en voor het team."

Hoewel het dus uiteindelijk een moeizame zege werd tegen De Graafschap heerst er een uiterst goede stemming. Er is vertrouwen en in Tilburg kijkt men vooral naar boven, want het gat met de ploegen die op een plek staan die recht geeft op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal is kleiner dan het gat met de ploegen die nu in de gevarenzone staan.

Bekerfinale

In het achterhoofd zit naast het zo snel mogelijk veilig zijn ook de bekerfinale. "Maar daar moeten we niet teveel aan denken. Die is pas over twee maanden. Als je daar nu veel aan denkt, neemt dat de focus weg voor de competitie. Dat kan niet goed zijn", zegt Isak.