Dollemansrit in Tilburg, bestuurder moet auto inleveren

Surveillerende agenten gingen achter de man aan nadat ze hem met hoge snelheid door het centrum van Tilburg zagen scheuren.

'Er was nog veel meer mis'

De automobilist reed tegen het verkeer in en weigerde te stoppen voor een verkeerslicht dat op rood stond.

Pas in de De Regenboogstraat kon de bestuurder tot stoppen worden gedwongen. "En toen bleek er nog veel meer mis te zijn", laat een politiewoordvoerder weten. De auto bleek niet apk-gekeurd en was ook niet verzekerd. Verder bleek de bestuurder geen rijbewijs te hebben en had hij teveel alcohol gedronken.

Lopend naar huis

"Alle ingrediënten voor een ongeluk waren aanwezig", benadrukt de politiewoordvoerder. "Gelukkig vond dat ongeluk niet plaats."

De automobilist moest lopend naar huis. Zijn auto werd direct in beslag genomen.

Surveillerende agenten betrapten de man en hielden hem aan. (Foto: Politieteam Tilburg Centrum)