Jessie schrikt wakker na vuurwerkexplosie in haar appartement: 'Had veel erger kunnen aflopen'

Jessie van Erp is nauwelijks van de schrik bekomen. In haar appartement aan de Saturnusstraat in Oss werd zaterdagnacht vuurwerk door de brievenbus naar binnen gegooid. Er volgde een explosie.

Jessie vertelt wat er gebeurde: "Ik lag te slapen en toen hoorde ik een knal, maar die leek nog ver weg. Vervolgens hoorde ik gepiep en dat was mijn brandalarm. Ik stond op en zag meteen veel rook."

Lees verder onder de tweet:





Al snel nadat het gebeurd was, stond Jessie op straat. Daar stonden veel buurtbewoners, die ook wakker waren geworden van de explosie. "Ik had niet direct door wat er precies gebeurd was, maar potverdikkie, dit had veel erger kunnen aflopen."

De bewoonster zegt geen idee te hebben wie dit gedaan heeft. "Ik heb geen vijanden. Ik denk dat dit uit baldadigheid gedaan is."

Schade

Door de explosie verbrandde de deurmat bij Jessie, ontstond er een flinke scheur boven de voordeur en viel een lamp kapot. Bij de overbuurvrouw in de portiek vloog door de klap de ruit uit de voordeur.