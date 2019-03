Eindhoven Airport laat geen vliegtuigen meer vertrekken door storm

Er zullen tot 16.00 uur sowieso geen vliegtuigen vertrekken. Dan wordt de situatie opnieuw bekeken. Dat betekent dat zeker zeven vluchten vertraging hebben. Per vliegtuig dat aankomt zal worden bekeken of dat landen mogelijk is. Een vlucht die aan moest komen op Eindhoven Airport is geland op Münster (Duitsland).

Het gaat om de vluchten naar Varna (Bulgarije), Iasi (Roemenië), Warschau, Katowice (Polen), Manchester, Rome en Londen.



