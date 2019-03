Zware windstoten teisteren Brabant: veel schade door bomen op auto's en huizen

Omroep Brabant hield de hele dag een liveblog bij met de meest opvallende schademeldingen en ander stormgerelateerd nieuws. Hieronder lees je dat allemaal terug.

Bekijk ook onze andere verhalen over de storm

18:07 De gevel van dit huis aan de Kerkstraat in Boekel liet los en kwam vol op het dak van de garage van de buren terecht. Het dak kon dat gewicht niet aan en stortte in en kwam vol op de auto terecht.





Gevel van huis in Boekel laat los. Foto: 112nieuwsonline





Het dak van de garage stortte in en kwam op de auto. Foto: 112nieuwsonline





17:30 Veel sportwedstrijden werden afgelast, waaronder het amateurvoetbal, zijspanrijden en wielrennen.

17:25 Deze auto op Sportpark Eikendijk in Kaatsheuvel was ook niet veilig voor de storm.

Boom plet auto in Kaatsheuvel. Foto: 112Kaatsheuvel

17:08 De storm lijkt minder heftig te worden, zo merken ze ook bij de brandweer in Zuidoost-Brabant





17:00 Er gaan veel bomen om in Brabant. Zo ook deze in Gemert op een huis op Het Frans Brugske.

Boom omgewaaid in Gemert. Foto: 112Nieuwsonline





16:48 Code oranje is niet meer van kracht. In het hele land, dus ook bij ons, geldt nu alleen nog code geel, meldt het KNMI.

16:37 Op Eindhoven Airport wordt nog steeds per aankomende en vertrekkende vlucht gekeken of deze kan opstijgen dan wel landen. Zo is een vlucht van Lissabon omgeleid naar Brussel en moest een toestel uit Marrakech landen op Schiphol.









16:15 Er geldt nog steeds code oranje in Brabant. In onze provincie is nog steeds kans op zware windstoten van 100 tot 110 kilometer per uur.





16:10 Een grote tak is afgebroken en in de voortuin van een huis aan de Maassingel in Deurne terechtgekomen.

15:22 In Waalwijk is er een grote boom op een huis gevallen. Het dak en de auto voor het huis raakten beschadigd.





Een boom viel op een huis in Waalwijk (Foto: FPMB)





15:16 Tussen Gilze-Rijen en Tilburg rijden er geen treinen doordat er een boom op het spoor is gevallen. Het is nog niet bekend wanneer dat is opgelost.

15:04 Bij een nieuwbouwhuis aan de Smaragdlaan in Waalre zijn alle steigers omgewaaid en omgebogen. Ook vliegt er isolatiemateriaal in het rond. Het huis zou in mei worden opgeleverd.

Nieuwbouwhuis in Waalre beschadigd (Foto: Hans van Hamersveld)

15:02 Een fietser kan op de Emmasingel in Eindhoven nog maar net zijn fiets vasthouden.





14:42 Eindhoven Airport laat geen enkel vliegtuig opstijgen tot tenminste 16:00. Dan wordt gekeken of de situatie wel veilig is. Zeker zeven vliegtuigen lopen hierdoor vertraging op. Per vliegtuig dat wil landen wordt gekeken of dat veilig is.

14.40 Tussen Geldermalsen en 's-Hertogenbosch rijden er geen treinen door een beschadigde bovenleiding. Dit duurt tot ongeveer 19:30 uur.

14.35 Op de N270 in Deurne is zondagmiddag een grote tak van een boom afgewaaid. De tak blokkeerde een rijbaan van de provinciale weg tussen Venray en Deurne. De brandweer heeft de weg afgesloten waarna ze de boom hebben kort gezaagd. De weg is volledig dicht tussen Deurne en Venray.

14:33 In Bergen op Zoom is een boom op een auto beland. De auto is total-loss en andere auto's raakten beschadigd.

Boom valt om en valt op auto (Foto: Toby de Kort)

14:17 In de Jan Vermeerlaan in Roosendaal is een grote boom in meerdere tuinen beland.

Boom belandt in meerdere tuinen (Foto: Christian Traets)

14:05 Op de weg tussen Aarle Rixtel en Helmond is een meterslange boom op de weg beland. De boom blokkeert de hele weg waardoor het verkeer over het fietspad wordt geleid.

Boom valt op weg bij Aarle Rixtel (Foto: Pim Verkoelen)

14:04 Het NK Maasheggenvlechten in Oeffelt vindt zondagmiddag plaats en zou normaal gesproken tot 15:30 uur duren. De vlechters die meedoen aan het kampioenschap stoppen nu, door de verwachte harde wind, al om twee uur. Het wielerevenement Dorpen Omloop in Rucphen werd afgelast.

14:01 De Efteling heeft een deel van haar hoofdentree gesloten omdat er verschillende plafondplaten naar beneden vallen.

Bij de hoofdingang van de Efteling vallen de platen uit het dak (Foto: Erik Haverhals)

14:00 Een vliegtuig van Transavia uit Lissabon zou landen op Eindhoven Airport maar wordt omgeleid en landt nu in Münster.

13:58 De politie heeft een groot stuk van de Boulevard in Bergen op Zoom afgesloten. Een grote bouwsteiger die rond zwembad de Schelp staat dreigt weg te waaien.

De Boulevard in Bergen op Zoom is afgesloten omdat een steiger dreigt weg te waaien

13:05 De Efteling heeft vanwege storm negen attracties gesloten. Het gaat onder andere om de Python, de Bob, de Baron en de Vliegende Hollander.

13:01 In Bergen op Zoom kwamen vijf surfers in de problemen door de storm. Uiteindelijk konden ze op tijd uit het water komen.

10:30 Vanwege het weer rijdt de HSL niet over de Moerdijkbrug. "Dit is gebruikelijk als het hard waait", laat een woordvoerster van NS weten.

Selectief bellen

De Veiligheidsregio roept op om alleen het alarmnummer te bellen wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie: