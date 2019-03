Storm ontregelt vliegverkeer Eindhoven Airport: vertragingen, annuleringen en omleidingen

Door de storm die over Brabant raast, bekijkt Eindhoven Airport per vlucht of het mag vertrekken. Dat leidt tot vertragingen, annuleringen en omleidingen.

Op Eindhoven Airport wordt per vertrekkende of binnenkomende vlucht bekeken of het vliegtuig kan vertrekken danwel landen. Veel vluchten hebben vertraging, aldus een woordvoerster. Het gaat onder meer om de vluchten naar Varna (Bulgarije), Lasi (Roemenië), Warschau, Katowice (Polen), Manchester, Rome en Londen.

Verplaatst

De vlucht vanuit Eindhoven naar Faro van 16.25 uur is geannuleerd en verplaatst naar maandag. Binnenkomende vluchten uit Marrakech en Lissabon zijn uitgeweken naar respectievelijk Schiphol en Brussel. De vertrekkende vluchten naar Londen en Palma vertrekken vanuit een andere luchthaven, het is vooralsnog onbekend welke luchthaven.









Volgens een woordvoerster van de luchthaven worden de ontwikkelingen van het weer op de voet gevolgd.

