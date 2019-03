Stormachtige zondag zorgt voor vertragingen en annuleringen op Eindhoven Airport

Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport heeft zondag veel last ondervonden van de zware storm met zware windstoten tot wel 120 kilometer per uur. Dat leidde tot vertragingen, annuleringen en het omleiden van meerdere vluchten.

Gedurende de middag werden de vertrekkende vluchten korte tijd stilgelegd vanwege de harde wind. Dat leidde tot vertragingen die aan het begin van de avond, toen de wind in kracht was afgenomen, langzaamaan waren ingelopen.

Verplaatst naar maandag

De vluchten naar Faro en Valencia gingen niet door en zijn verplaatst naar maandag. Binnenkomende vluchten uit Marrakech en Lissabon zijn voor hun landing uitgeweken naar respectievelijk Schiphol en Brussel. De vluchten naar Londen en Palma werden verplaatst naar een andere luchthaven.

