TILBURG -

Hij is herstellende van een flinke valpartij. Bij Kuurne-Brussel-Kuurne liep hij een diepe vleeswond op. Naar verwachting zou het herstel weken duren, maar Timo Roosen hoopt binnen een halve week weer op de fiets te zitten. "Dat hoop ik. Maar het is afwachten. Er zitten hechtingen in. Mijn knie moet weer beweeglijk zijn."