Waar zijn Brabanders trots op (en waar schamen we ons voor)?

Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de NOS en de regionale omroepen. Het bureau onderzocht het provinciegevoel en met name waar – in ons geval – de Brabander trots op is of zich voor schaamt.

Natuurgebieden

Hoe ziet de Brabantse trots eruit?

Jong en oud zijn het over eens: onze gemoedelijkheid en Bourgondische levensstijl zie je in geen enkele andere provincie terug. Het leven is goed in het Brabantse land, zullen we maar zeggen.

Die levensstijl sluit goed aan bij carnaval. Een op de vijf jongeren is trots op het jaarlijkse Fijnfisje.

Ouderen zijn voornamelijk trots op na tuurgebieden als de Biesbosch en de Loonse en Drunense Duinen. Het vooroplopen met technische ontwikkelingen (Brainport) en innovatieve bedrijven als ASML, Philip en VDL doen het trotse gevoel alleen maar groeien.

Maar dan zijn we er nog niet. Ook de Efteling, het Brabantse dialect, de zachte G, het worstenbroodje en de sportieve successen van PSV maken de Brabander supertrots. Zeker als de platte kar weer eens door de straten van Eindhoven trekt.

Maar ook de saamhorigheid wordt genoemd: zeker als er met elkaar ‘Brabant’ wordt gezongen.

Over Guus Meeuwis gesproken. Het grootste gedeelte (36 procent) van de ondervraagden benoemt de zanger uit Tilburg als dé grootste Brabander. Gevolgd door Frits Philips (11 procent) en schilder Vincent van Gogh (5 procent).

Waar is de Brabander het meest trots op?

Schaamte

Naast de trots is er ook plaats voor schaamte. Brabanders schamen zich voor de criminaliteit en drugshandel in de provincie. Verder blijkt uit het onderzoek dat Brabanders steeds minder van elkaar verdragen (‘Een kort lontje’) en komen de binnensteden van Tilburg en Eindhoven er minder goed vanaf (‘een rommeltje van moderne gebouwen’).