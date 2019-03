Drugscrimineel Corin D. kan zijn straf nu écht gaan uitzitten

'Onderwereldloket' de Party King in Best (foto: Ferenc Triki).

Crimineel Corin D. heeft ook in hoger beroep drie jaar cel gekregen, voor lidmaatschap van een misdaadorganisatie. De Tilburger (39) was een van de bekendste klanten van de Party King in Best.

Dat was een bedrijf dat onder meer stoelen en tafels verhuurde voor feesten. Maar dat was een dekmantel. Want in werkelijkheid was het een onderwereldloket waar honderden criminelen met elkaar in contact kwamen en afspraken maakten over de productie van pillen en speed.

Aspergeboerderij

Volgens het gerechtshof in Den Bosch komt uit afgeluisterde gesprekken naar voren dat Corin D. in georganiseerd verband drugsmisdrijven aan het plegen was. Hij regelde locaties en materialen voor de productie van synthetische drugs. Zo was D. in het najaar van 2015 betrokken bij een drugslab op een aspergeboerderij in het Belgische Dilsen-Stokkem.

Corin D. is maandag ook veroordeeld voor verboden wapenbezit. Hij had een seinpistool. Het OM had in hoger beroep 4,5 jaar cel geëist tegen de voormalige president van de Tilburgse chapter van motorclub No Surrender.

Corin D. korter bezig en geen baas

Maar het hof vindt dat er minder bewezen is. Corin D. was minder lang bezig met misdrijven plegen: over een periode van ongeveer tien weken en niet in totaal ruim zes maanden, zoals het OM zegt.

Bovendien was de misdaadorganisatie kleiner dan het OM beschrijft en is er onvoldoende bewijs dat hij leidinggevende was. Strafverzwarend vond het hof dat hij al een keer eerder vijf jaar cel kreeg voor drugsmisdrijven.

Zelfde straf

Alles afgewogen, legde het hof daarom drie jaar op. Dat was ook de straf die hij een jaar geleden kreeg van de rechtbank. Met als enige verschil dat hij van de rechtbank toen ook nog zes maanden voorwaardelijk kreeg. Die zijn er nu afgegaan.

Corin D. zit momenteel zijn straf uit in de gevangenis van Roermond.