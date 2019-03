Jessica begint bakkerszaak in het kleine Bosschenhoofd: 'Vroeger had je hier alles'

"Een heel goed idee", zegt één van de klanten van bakker Jessica Schrauwen. "Vroeger had je hier alles, zelfs twee bakkers en twee slagers. Maar dat is allemaal verdwenen." Jessica hoopt dus op een gat in de markt. "Maar ja, ik heb geen glazen bol."

'Droom wordt werkelijkheid'

Jessica werkte dus in de zorg als ergotherapeut. Maar eigenlijk had ze een andere droom. Die droom komt maandag uit. "Ik ben wel zenuwachtig. Ik moet helemaal inburgeren. Maar ik blijf gewoon mezelf."

De dorpsbewoners in Bosschenhoofd hadden bijna helemaal niets en moesten voor hun boodschappen naar elders. Een probleem in veel Brabantse dorpen. Maar naast een slager, krijgt het dorp nu toch een bakker. Jessica verkoopt in haar bakkerij Het Broodhuys ook nog wat handige dingen, zoals cadeautjes of wenskaarten.

Samen met familie

Het brood is afkomstig van de bakkerij van Bas, de man van Jessica. "We reden regelmatig door Bosschenhoofd en zagen dat hier helemaal niets was, dus besloten we het erop te wagen," zegt hij.

De nieuwe bakkerij in Bosschenhoofd wordt een heel familiegebeuren, want de gepensioneerde vader van Jessica gaat weer aan het werk om het brood te komen brengen.

Goed idee

De klanten zijn in ieder geval blij met de bakkerij, maar het is de vraag of ze toch niet worden verleid door de vaak goedkopere supermarkt. "Het moet ons inderdaad wel een beetje gegund worden," zegt Jessica. "Hoewel we niet zoveel duurder zijn", zegt haar man Bas.

"Ik denk wel dat ik blijf komen, hoor," zegt een klant. "Ik zie de frikandelbroodjes al liggen."