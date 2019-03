Inbraak bij kledingwinkel Waalwijk, even verderop gecrashte auto gevonden

Bij kinderkledingwinkel Studio Kwetters aan de Stationsstraat in Waalwijk is zondagnacht een inbraak gepleegd.

De inbraak gebeurde rond halfvier. Daarbij sneuvelde de ruit van de voordeur. Even later werd een klein stuk verderop, aan de Taxandriaweg, een gecrashte auto gevonden. Mogelijk heeft die iets met de ramkraak te maken. De daders zijn nog voortvluchtig.

Getuigen

De recherche is een onderzoek begonnen en is op zoek naar getuigen. Of die dieven iets buit hebben gemaakt, is niet bekend.