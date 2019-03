Ondergelopen kelders na hoosbuien, wat doet het waterschap tegen wateroverlast?

“Dat het weer verandert, is wel duidelijk, we hebben steeds vaker te maken met extreme hoosbuien. Dat betekent veel neerslag in korte tijd”, vertelt Kremers. Overal in Brabant nemen de waterschappen maatregelen om bijvoorbeeld water tijdelijk op te slaan, zodat er geen overstromingen ontstaan.

“Maar hier in Sint-Oedenrode hebben we als waterschap echt een opgave, want we zien in de modellen voor de toekomst dat het water hier snel kan stijgen”, aldus Kremers.

Droge voeten

Daarom moet het waterschap de komende jaren flink aan de slag om te zorgen dat iedereen droge voeten houdt. Op sommige plaatsen wordt de beek verbreed om het water zo meer ruimte te geven. Hier en daar worden dijkjes aangelegd of verhoogd.

“En we gaan de oude loop van de Dommel aansluiten op de bestaande loop. Dat doen we door een geul te graven. Die zal het grootste deel van het jaar droog staan. Maar in tijden van extreem weer, bijvoorbeeld bij een hoosbui, kan het water door de geul versneld worden afgevoerd.”

Omroep Brabant duikt in de week voor de waterschapsverkiezingen in het werk van het waterschap. Want wat doet het waterschap nu precies en wat valt er dan eigenlijk bij de verkiezingen 20 maart precies te kiezen? “Binnen zo’n project zoals hier in Sint-Oedenrode moeten er allerlei keuzes worden gemaakt die invloed hebben op de natuur en op burgers”, vertelt Kremers. “En als kiezer heb je daar indirect een stem in.”