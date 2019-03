Wie, wat, water: drollen, vieze doekjes en kunstgebitten: wat gebeurt er met ons rioolwater?

Erik Verberkt van Waterschap Aa en Maas werkt bij de rioolwaterzuivering van Haps. “Een van de grootste misverstanden van mensen is dat ze denken dat wij drinkwater maken. Maar dat doen we niet. We zuiveren het water, maar het is niet zo schoon dat je het kunt drinken. Na het proces hier gaat het terug de natuur in, hier naar de Maas en naar de sloot.”

Er valt wat te kiezen

Het water moet worden schoongemaakt. Dat klinkt als een duidelijke taak waarbij niet zoveel te kiezen valt. Maar dat is niet helemaal waar, weet Verberkt.

“Wij winnen steeds meer grondstoffen uit het afvalwater. Dit gebruiken we bijvoorbeeld om energie op te wekken. Daardoor besparen we dus op de kosten. Het geld wat dan overblijft kunnen we investeren in een beter milieu of nieuwe duurzame maatregelen, maar we zouden het ook kunnen besteden aan reductie van de kosten voor de bewoners. En zo heeft iedere partij haar eigen speerpunten.”

Als je zelf eens wil ervaren hoe het er aan toe gaat bij een waterzuivering, dan kun je een open dag bezoeken. Er is er een zondag 17 maart in Breda.

In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen brengt Omroep Brabant dagelijks een verhaal over de rol van het waterschap.