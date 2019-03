Straatbewoners zijn berken spuugzat: 'Ik was bang dat de boom op mijn huis zou vallen'

"Ik durfde niet voor in mijn woonkamer te zitten, omdat ik bang was dat de boom voor mijn huis zou omvallen. De takken gingen door de wind flink op en neer. Uit voorzorg heb ik mijn auto een paar straten verderop gezet, bij winkelcentrum De Bus", zegt Janssen, die al 35 jaar in de straat woont.

Al die tijd staat een berk voor zijn woning. Janssen zegt niets tegen bomen te hebben, maar heeft liever dat de berken in zijn straat vandaag dan morgen worden gekapt.

Schijtduiven

Een buurvrouw een paar deuren verderop is de berken ook beu. "Van mij mogen ze weg, er zitten ook altijd van die schijtduiven in."

Dat de vrees van de bewoners dat de bomen om kunnen waaien niet ongegrond is, blijkt iets verderop in de straat. Daar liggen de takken van een berk die is omgewaaid door de storm. Ook aan de overkant van de straat liggen overal losse afgewaaide takken.

Afgevallen takken in de straat in Waalre. (Foto: Rene van Hoof)

Bomen vervangen

Janssen heeft al verschillende keren aan de gemeente Waalre gevraagd om de bomen te kappen en er nieuwe boompjes voor in de plaats te planten. Maar volgens hem heeft de gemeente laten weten dat de bomen nog goed zijn. Het wachten is volgens Janssen op ongelukken als er een boom op een huis valt.

Bij de gemeente Waalre was niemand bereikbaar voor commentaar.