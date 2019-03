Tiener die man tegen zijn hoofd schopte op Stratumseind moet half jaar de cel in

DEN BOSCH -

De 17-jarige jongen uit Eindhoven is maandag veroordeeld tot ruim zes maanden jeugddetentie en jeugd-tbs voor zijn betrokkenheid bij een vechtpartij op het Stratumseind. Hij schopte in juli vorig jaar een man bewust hard tegen zijn hoofd en in zijn gezicht, terwijl het slachtoffer al op de grond lag. De rechtbank ziet dit als poging tot doodslag.