Slachtoffer (63) ongeluk bij Hilvarenbeek zoekt reddende engel die haar uit auto haalde

Zondagavond 17 februari zal de 63-jarige Mirjam Broumels uit Asten-Heusden niet snel vergeten. Op weg vanuit Goes naar huis sukkelde ze achter het stuur in slaap en kwam ze met haar auto op z'n kop in de sloot naast de A58 terecht. Een voorbijganger zag het ongeluk gebeuren en belde meteen het alarmnummer 112.

Vervolgens sprong hij in de sloot en maakte de achterklep van de auto open en hielp de vrouw uit haar auto. De hulpdiensten namen daarna de reddingsactie over. “Ik was al eerder gestopt op een parkeerplaats omdat ik me niet helemaal lekker voelde. Ik heb even wat rondgelopen en een sigaretje gerookt en ben weer doorgereden”, vertelt Broumels. Bij Hilvarenbeek ging het dus mis.

Blauwe plekken

De verwondingen van Broumels vielen achteraf gelukkig mee, maar ze is nu naarstig op zoek naar degene die gaat uit de auto heeft gehaald. “Na een grote apk in het ziekenhuis mocht ik weer huis, maar voor hetzelfde geld had ik het niet kunnen navertellen. Nu is het bij spierpijn en flink wat blauwe plekken gebleven.”

Juiste man, juiste plek

De voorbijganger had al op de ramen van de auto geklopt, waarop de beduusde vrouw de auto ontgrendelde en haar gordel losmaakte. De man haalde de vrouw vervolgens uit de auto. “Het was een man met vriendelijk gezicht en hij droeg laarzen. In de sloot stond een laag water. ik had er niet in kunnen verdrinken, maar hij was de juiste man op de juiste plek.”

De ergste schrik van het ongeluk is al weggeëbd. Broumels beseft dat het geluk aan haar zijde had. “Ik draag altijd een bedelarmband met vier engeltjes. Verder heb ik altijd een engeltje in mijn broekzak en een engeltje vastgespeld aan mijn blouse. Nu ben ik nog op zoek naar mijn reddende engel bij het ongeluk. Ik wil hem dolgraag bedanken voor zijn kordate optreden.”