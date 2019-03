Producer Wouter Hardy werkte twee jaar met Duncan Laurence aan 'Arcade' voor Songfestival

Twee ruimtes van elk zo'n 15 vierkante meter. In de ene staan een microfoon en een piano. In de ander een computer met twee grote beeldschermen, een ouderwetse mengtafel en bandrecorder, zelfs nog een cassettedeck. Op deze plek aan de Rotterdamse Maashaven kreeg 'Arcade' vorm.

Twee jaar werkte Wouter Hardy (27) met Duncan Laurence aan het lied. De twee waren door muziekuitgeverij Sony ATV aan elkaar gekoppeld. 'Dit is een artiest die denk ik wel bij jou gaat passen', was de boodschap. Vijf demo's kreeg Hardy. Daar zat een heel prille versie van Arcade tussen. "Ik werd vooral getriggerd door zijn stemgeluid. Daar kun je heel veel kanten mee op."

Hardy ging met Laurence aan de slag. En Arcade was het nummer waar ze als eerste aan gingen werken. "Het gevoel wat nu ook bij mensen overkomt, hoorde ik toen al in de tekst."

165 sporen

In de studio laat Wouter op een beeldscherm losse tracks van Arcade zien en horen. 165 sporen zijn het. "Dit vind ik echt mooi. Dit zijn de strijkers allemaal los. Alles staat hier in. De drums, de bassen, de piano, de synthesizers. Koor. Duncans stem natuurlijk. Backing vocals. Daarom zijn het zo veel sporen geworden."

Blanco

Eind 2016 begon Hardy met een leeg scherm. Toen het klaar was, had hij eigenlijk geen verwachtingen. "Ik stond er blanco in. Dan kan het meevallen en het kan tegenvallen. Maar toen ik Ilse de Lange erover hoorde, het selectiecomité en mensen in mijn omgeving, begreep ik wel het dat het iets kon worden. Dat het dan zo uitpakt, had ik echt niet verwacht."

Kat-en-muisspel

Tot donderdag 7 maart was alles rondom 'Arcade' topgeheim. Alleen de ouders en wat naaste vrienden van Hardy wisten ervan. "Dat was wel bizar. Maar ook heel leuk. De media waren heel erg aan het gissen. Het was een kat-en-muisspel en ik dacht alleen maar: weer mis, weer de verkeerde."

Maar toen het lied uiteindelijk bekend werd, ging het los. Arcade ging in een dag tijd naar de tweede plaats bij de bookmakers en stond uiteindelijk bovenaan. "Dat had ik nooit verwacht. Het zijn gekke gevoelens. Je gelooft het gewoon niet. Ik word iedere ochtend wakker en zie allerlei appjes. Mensen sturen mailtjes en berichtjes op Instagram. Heel gek. We hebben hier twee jaar zitten zwoegen en dat het dan zo wordt ontvangen: daar ben ik alleen maar heel erg trots op."

Druk

Maar toch maakt Hardy zich geen illusies. "Het kan alle kanten op. Dat je op nummer één staat bij de bookmakers is natuurlijk fijn. Maar het geeft ook wel druk. Vooral ook voor Duncan. Er wordt echt veel van hem verwacht. Maar het gaat uiteindelijk om dát moment daar op het songfestival. Dan moet hij leveren. Maar ik vind Duncan één van de beste live-artiesten die ik ken. Hij kan mensen raken met zijn stem. Ik denk dat mensen echt onder de indruk zullen zijn."