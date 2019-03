‘Mijn hart brak’, inzamelingsactie gestart voor verloren Playmobil van Jayden (12)

Simone van speelgoedwinkel 2TTOYS in Den Bosch is een inzamelingsactie gestart voor de 12-jarige Jayden. Hij had een grote verzameling Playmobil, maar dat ging verloren op de A12 bij Driebergen. Een auto reed in op de aanhanger waar de collectie in zat en vloog over de snelweg.

“We zijn een actie via Facebook gestart en we kregen zoveel positieve reacties op onze inzamelingsactie. Alles kan naar onze winkel komen en alle Playmobil gaat naar Jayden. Hij zal er super blij mee zijn.”

Onderweg naar de beurs

De vader van Jayden, John Boluyt, was met zijn kinderen en een vriend op weg naar de 112-beurs voor Playmobil in Veenendaal. De verzameling van zijn zoon zou daar tentoongesteld worden. Door het ongeluk spatte de verzameling over de weg.

Simone kent Jayden en zijn vader en heeft ze opgehaald na het ongeluk, haar hart brak. “Hij was zo verdrietig en boos. Je bent twaalf en je weet niet wat je overkomt. Bij zo’n leeftijd, dan is het niet te overzien.”

Veertienduizend euro

De Playmobil die Jayden had verzameld was erg bijzonder en had ook veel waarde. “Het is waardevol spul. Je praat toch wel over veertienduizend euro aan Playmobil dat er in de auto zat. Ik ken zijn verzameling. Hij heeft veertig jaar oude Playmobil. Van Brandweerauto’s tot kazernes. Op twee dingen na was alles compleet.”

Wil je Jayden helpen om zijn verzameling terug te krijgen, ga dan naar de 2TTOYS winkel in Den Bosch om het af te geven of stuur het op. “Alles is welkom!”