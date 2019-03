Nieuw: veganistisch worstenbroodje, maar smaakt het ook?

En dit is dus iets anders dan een vegetarisch worstenbroodje, want daar kunnen nog wel dierlijke producten als ei, melk en boter in zitten. Maar dit worstenbroodje heeft helemaal geen dierlijke ingrediënten. "Ik durf te zeggen: als je het niet weet, proef je het niet", verzekert Beekman.

Op het terrein van doveninstituut Kentalis in Sint Michielsgestel heeft Remco Beekman van keilekker.nl zijn bakkerij. Hij bakt deze dinsdagochtend zowel worstenbroodjes van vlees als de veganistische variant.





Links de basis voor het veganistische worstenbroodje, rechts het gehakt voor het gewone worstenbroodje.





In het veganistische worstenbroodje zitten tarwegluten. "Die geven een soort elasticiteit aan het vegan gehakt", legt Beekman uit. "Je ziet wat stukjes ertussen zitten. Dat is ook om het smeuïg te maken. Verder zitten er tarwe-eiwitten in. En hij is wat kleiner dan de vleesvariant. Want vlees verliest altijd wat vet. Dat doet vegan niet."

De grote test

'The proof is in the pudding' zeggen de Britten terecht. Het gaat om hoe 'ie smaakt. Dus tijd voor de test. Remco snijdt een veganistisch worstenbroodje schuin voor me open. Op het eerste gezicht net echt. Niet van vlees te onderscheiden. Dan de eerste hap. Het gevoel in de mond is hetzelfde als bij vlees. Dan de smaak. En... die is goed.





Verslaggever Tom van den Oetelaar test het veganistische worstenbroodje





Ongeloof. Het kan toch niet zo zijn? Tweede hap. Nu speelt ook de ratio mee. Je wéét dat het veganistisch is, dus ís het ook anders. Of toch niet. Smaakt het nu oppervlakkiger of niet? Ik neem om en om een hap met een echt worstenbroodje en kan er niet over uit. Ik proef een verschil, de smaak is iets anders. Maar het is niet zo dat het ene broodje 'echter' smaakt dan het andere. Of beter. Mijn overheersende indruk: dit smaakt net zo goed als een gewoon worstenbroodje.

Tot slot, ook niet onbelangrijk, de prijs: 1,50 per stuk.





Het veganistische worstenbroodje