Padden maken geen schijn van kans bij het oversteken en dus helpen kinderen een handje in Geldrop

Het is dit jaar al flink warm geweest en ook is de afgelopen dagen veel regen gevallen. De pad heeft de kriebels gekregen en is aan de trek gegaan. Mannetjes en vrouwtjes wandelen dan gestaag van het bos naar een watertje om daar eitjes te bevruchten.

Dit jaar begint de trek extra vroeg. "Ik denk zelfs dat het al over zijn hoogtepunt heen is", zegt Plonie van Campen van het IVN, het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid.









Schermen en emmers

Langs de Bosrand in Geldrop staan schermen om te voorkomen dat de padden zomaar oversteken. Achter die schermen hebben vrijwilligers een groot aantal emmers ingegraven. Daar wandelen de trekkende padden massaal in om vervolgens door vrijwilligers naar de overkant van de weg gebracht te worden. "Dit jaar hebben we hier al 400 padden overgezet," zegt Van Campen.

Door heel de provincie helpen de vrijwilligers de padden met een veilige oversteek. Op de website padden.nu worden de vorderingen bijgehouden.













'Straks geen padden meer'

De vrijwilligers van het IVN kregen dinsdagochtend hulp van groep 6 van kindcentrum De Rots uit Geldrop. Gewapend met bakjes en containers gingen de kinderen op zoek naar de padden. Bang om de padden op te pakken, waren de meeste kinderen niet.

"Het is heel erg dat padden worden doodgereden", zegt een meisje, die er niet voor terugdeinst om een pad op te pakken en in een plastic doosje te doen. "Anders hebben we straks geen padden meer."

Luchtdruk al dodelijk

Padden zijn heel kwetsbaar. Tegen een autowiel hebben ze sowieso geen schijn van kans, maar de auto hoeft de pad niet per se te raken om dodelijk te zijn.

"Veel padden kunnen niet tegen de luchtdruk van een passerende auto en kunnen daardoor al om het leven komen," zegt Plonie van Campen. Het heeft dus wel degelijk zin om als automobilist rekening te houden met de diertjes. "Je kunt niet alles voorkomen, maar als je een waarschuwingsbord ziet, rij dan wat langzamer."