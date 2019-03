Tuincentrum van familie Stolzenbach bestaat 60 jaar: 'Ik heb er nog steeds heel veel lol in'

Annie doet voor hoe ze vroeger de plantjes verzorgde. Met een kruiwagen vol met potgrond en een flinke schep. "Ik ben het nog niet verleerd hoor!" Maar het was toen wel harder werken dan nu. "Op de parkeerplaats lag een grote berg grond. Als er klanten kwamen moest ik tien scheppen in een zak doen. Dat kostte toen twee gulden."

'Ik wist er helemaal niks van'

Annie kreeg de liefde voor plantjes niet van huis uit mee. "Nee, ik wist er helemaal niks van. Ik stond iedere woensdag en zaterdag op de markt met kousen en stoffen."

Dat veranderde toen ze haar man Kees leerde kennen. Hij werkte in de kwekerij van zijn oom en samen namen ze in 1959 de zaak over. Dat is nu dus zestig jaar geleden. Annie kijkt lachend om zich heen. "Maar toen was dit er allemaal nog niet hoor. Er stonden alleen wat oude schuren. Maar de zaken gingen goed, dus bouwde mijn man in de winter er steeds weer een extra hokje aan."

Bekijk de video en lees daarna verder.

Trots

Naast het kweken van groenteplanten gingen Kees en Annie ook bloemen en kamerplanten verkopen. Zo groeide het langzaam maar zeker uit tot een compleet tuincentrum. In 2000 veranderde de naam van Firma Stolzenbach in GroenRijk Den Bosch.

Zes jaar gelden werd het helemaal verbouwd en vernieuwd. Naast planten verkopen ze nu onder meer ook tuinmeubilair en dieren en hebben ze een tuincafé. Haar zonen André en Peter hebben inmiddels de leiding over de zaak. En schoondochter Jeannie werkt ook mee. Daar zijn ze apetrots op.

André: "Ik werk hier nu al 32 jaar. Als familie samenwerken is niet zo moeilijk als je de taken onderling goed verdeelt. Dan gaat het prima. Ik ben de schakel tussen het kantoor en het personeel en ik ben graag op de vloer." Peter vult aan: "En ik doe vooral het management, marketing en de inkoop. We zijn trots op wat we hebben. We zijn hier geboren en getogen en misschien zelfs wel verwekt, maar dat weet ik niet."

Langlopend contract

Hoewel de broers het dus goed voor elkaar hebben, hopen ze dat moeder Annie nog lang in het tuincentrum zal blijven werken. Beide lachend: "Die mag zo lang blijven als ze wil, die heeft een langlopend contract."

Want Annie is er nog iedere dag, zeven dagen in de week. Annie: "Alleen de middagen hoor, anders word ik te moe. En ik kan ook niet meer sjouwen." Daarom beheert zij tegenwoordig het hoekje in het tuincentrum waar geurflesjes en luchtverfrissers worden verkocht. Over een paar weken wordt ze 85. Maar aan stoppen wil ze nog denken. "Nee, ik heb er nog steeds veel te veel lol in."