Politie pakt twee mannen op voor meerdere overvallen in Beek en Donk

De politie heeft twee mannen uit Helmond aangehouden die verdacht worden van meerdere overvallen. De mannen van 20 en 21 jaar waren in de omgeving van Beek en Donk actief. In februari werd al een 20-jarige Helmonder aangehouden.

In de periode van begin november 2018 tot begin februari dit jaar werden verschillende tankstations, cafetaria's en winkels overvallen. Eén van die overvallen was bij de Albert Heijn in winkelcentrum Brouwhuis in Helmond afgelopen februari. Bij deze overval werd de 20-jarige Helmonder al opgepakt. De politie verdenkt de andere twee verdachten ook van deze overval.

Cafetaria en supermarkten

De twee mannen worden ook verdacht van de overval op een cafetaria in Beek en Donk. Er zijn ook aanwijzingen dat deze mannen meer weten van andere overvallen zoals op een cafetaria in Nuenen en een supermarkt in Valkenswaard.

"Deze reeks overvallen heeft voor veel onrust gezorgd, vooral in Beek en Donk", zegt Frans van Leeuwen, districtschef van de politie Helmond. "Daarom was het belangrijk om de daders te pakken en dat lijkt in elk geval voor een deel te zijn gelukt."