Wanneer mag een agent op iemand schieten?

De politie heeft dinsdagochtend een 57-jarige man uit Etten-Leur neergeschoten toen hij dreigend met een hakmes rondliep. De man overleed later in het ziekenhuis. Wanneer mag een agent eigenlijk zijn pistool gebruiken? En welke regels zijn hier aan gebonden?

Dit verhaal publiceerde Omroep Brabant ook in oktober 2017. Toen stond een agent voor de rechter, omdat hij acht keer op een verdachte had geschoten.

Pakt een agent meteen zijn pistool in een gevaarlijke situatie?

Nee, eerst gebruikt de agent zijn stem om de verdachte te vorderen iets wel of juist niet te doen. Lukt dat niet, dan pas komen er wapens als pepperspray en een wapenstok in het spel. Pas op het laatste moment pakt een agent zijn vuurwapen.

Als iemand zijn zwaarste middel inzet om jou iets aan te doen, mag jij ook jouw zwaarste middel inzetten

Wordt er altijd een waarschuwingsschot gelost?

Dat hoeft niet. Zeker als de situatie te dreigend is en er sprake is van noodweer, kan een agent alle bovenstaande stappen overslaan.

Wat is noodweer?

Als een agent zelf in gevaar is, of iemand anders is in gevaar, mag een agent schieten. "Als iemand zijn zwaarste middel inzet om jou iets aan te doen, mag jij ook jouw zwaarste middel inzetten", legt politiewoordvoerder Eric Passchier uit.

Wanneer is dan het moment dat je schiet?

Dat is een lastige vraag. "We zijn daar natuurlijk op getraind. Je voelt dat gewoon. Bijna instinctief. Ook al ligt dat punt niet altijd bij iedereen hetzelfde en is iedere situatie anders", vertelt Passchier.

Leg eens uit

"Stel iemand loopt met een mes op je af en komt steeds dichterbij. Als dat niet al te snel gaat dan voel je dat vaak wel aankomen. Je weet dan wanneer je je wapen gaat pakken en schiet", beschrijft hij. Je hebt dan tijd om na te denken, maar die tijd is er niet altijd. "Stel iemand rijdt met een auto op je in. Dan heb je fracties van seconden om een beslissing te nemen en voel je niets aankomen."

Waar richt een agent op als hij schiet?

Als een agent zelf of iemand anders in direct in gevaar is, mag hij op de romp schieten. Is dat niet het geval dan zijn agenten getraind om op de benen te schieten. Dat mag bijvoorbeeld ook als een agent iemand gaat aanhouden die van een ernstig feit verdacht wordt.