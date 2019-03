Mannen die 'xtc-huis' runden in woonwijk in Eindhoven krijgen celstraffen

Alle mannen die een 'xtc-huis' runden middenin een Eindhovense woonwijk moeten de cel in. Dat oordeelde de rechter in Den Bosch dinsdag. Een 46-jarige man uit Helmond krijgt de hoogste straf: 4,5 jaar cel voor onder meer de productie van harddrugs en het bezit van vuurwapens.

Een 22-jarige man uit Son en Breugel en een 27-jarige man uit Sprang-Capelle krijgen ieder twaalf maanden voor het medeplegen van voorbereidingshandelingen.

Bij het bepalen van de straffen weegt de rechtbank onder meer mee dat de zich met drugsproductie bezighielden middenin een woonwijk. Daarnaast is er ook direct gevaar voor schade aan het milieu, veroorzaakt door illegale dumpingen van chemische afvalstoffen in natuurgebieden, zo luidt het oordeel van de rechter.

Vier miljoen euro gevonden

In de rijtjeswoning aan de Heydaalweg werden in juni 2017 een drugslab en drugs gevonden met een straatwaarde van bijna vier miljoen euro. In een opslagbox die de Helmonder huurde zijn later diverse vuurwapens en munitie aangetroffen.