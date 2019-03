Scholieren die 13-jarige Gino uit Bavel aftuigden krijgen werkstraf

De kinderrechter in Breda heeft werkstraffen opgelegd aan vijf scholieren vanwege hun aandeel in een massale vechtpartij op 7 september 2017. Bij het geweld in de buurt van het Newmancollege in Breda raakte een 13-jarige leerling van die school gewond. De vechtpartij werd gefilmd en op internet gezet. Vijf andere jongeren moeten zich donderdag voor de rechter verantwoorden.

De kinderrechter spreekt van een ernstig feit. "Een grote groep richtte zich tegen één slachtoffer. Veel mensen, waaronder buurtbewoners, waren hier getuige van", aldus de rechtbank. Het slachtoffer van het geweld, Gino uit Bavel, liep verwondingen op aan zijn hoofd. Tegen Omroep Brabant vertelde hij eerder dat aan de vechtpartij een ruzie vooraf ging waarbij hij zelf ook niet vrijuit ging.

Werkstraffen

Drie van de vijf jongens die terechtstonden, kregen een werkstraf van vijftien uur opgelegd. De andere twee scholieren werden veroordeeld tot een werkstraf van veertig uur. De ene kreeg de straf volledig voorwaardelijk opgelegd. De andere scholier kreeg twintig uur voorwaardelijk. Ook moeten alle jongens een schadevergoeding van driehonderd euro aan het slachtoffer betalen.

De hoogte van de straffen liggen in de lijn met de eisen van de officier van justitie. De kinderrechter houdt daarbij rekening met de jeugdige leeftijd van de daders en het feit dat ze geen strafblad hebben. Ook vindt de rechtbank dat het veel te lang heeft geduurd voordat de zaken aan de rechter zijn voorgelegd.

Van bed gelicht

Bovendien werden de verdachten bij hun aanhouding om half zes ‘s ochtends van hun bed zijn gelicht. Volgens de kinderrechter is dat voor jongens van deze leeftijd een zeer zwaar middel en heeft het veel indruk op hen gemaakt. "De officier van justitie had hier ook andere keuzes in kunnen maken", aldus de rechter.

Verder wordt rekening gehouden met de enorme nasleep die de massale vechtpartij heeft gehad voor de jongens en hun familie. De jongens, destijds in de leeftijd van 14 en 15 jaar, waren onder meer leerlingen van het Newmancollege in Breda en vmbo-school Scala in Teteringen. Een aantal van hen werd onder meer achtervolgd, bedreigd en van school en van de sportvereniging gestuurd.

Donderdag staan opnieuw vijf verdachten voor de kinderrechter. Ze worden allemaal verdacht van openlijke geweldpleging.