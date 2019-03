Mabel verzamelt 53.000 voetbalplaatjes en doneert die aan kinderziekenhuis: 'Gaf een fijn gevoel'

Ook in Rotterdam waren ze onder de indruk van de verzameling. "Ze krijgen daar van een speelgoedfabrikant wel vaker grote pakketten speelgoed, maar zo'n hoeveelheid van een particulier hadden ze niet eerder gezien", zegt de Oosterhoutse.

Met zes man de voetbalplaatjes op volgorde leggen.



Spontane actie

Het was een spontane actie van Mabel om voetbalplaatjes te verzamelen voor de kinderen die in het kinderziekenhuis liggen. "Ik hoorde bij de AH-ruilmiddag een moeder vertellen dat ze twee boeken vol plaatjes ging schenken aan het kinderziekenhuis. Ik vond dat een goed idee en wilde dat ook doen. Ik heb toen een oproep op social media gedaan voor voetbalplaatjes en toen ging het helemaal los."



Stapels vol voetbalplaatjes.



Vanuit alle kanten kreeg Mabel plaatjes en verzamelboeken. "Van de supermarkt, de NAC-supporters, onbekenden, je kunt het zo gek niet bedenken. De plaatjes bleven maar binnenkomen. Toen moest de halve familie bijspringen om alles op volgorde te leggen."





Cadeautje

De grap is dat de moeder die haar inspireerde, helemaal geen verzamelboeken naar het Sophia Kinderziekenhuis ging brengen, maar naar een gewone kinderopvang in de buurt. Afgelopen maandag heeft Mabel haar verzamelproject samen met haar schoonzus naar Rotterdam gebracht. "Bij de kinderen zelf afleveren kan niet in verband met de hygiëne. "De kinderen die daar liggen zijn echt heel ziek en kwetsbaar", licht Mabel toe.

"Kinderen die het ziekenhuis in Rotterdam verlaten of bloedgeprikt hebben, mogen een cadeautje uitkiezen. Eén van die cadeautjes is dan een complete set van 299 voetbalplaatjes plus album", vertelt Mabel trots.



En nee, ze droomt nu niet van voetbalplaatjes. "Ik vond het sorteren hartstikke leuk en ook het blij maken van anderen gaf me een fijn gevoel. Bij de volgende verzamelactie ga ik er weer voor."