Van Houdoe naar How Do, filmmakers leggen Brabantse roots vast in Amerika

Filmmakers Manon van Bergen uit Eindhoven en Diny van Hoften uit Zaltbommel willen met de documentaire ‘Van Hoedoe naar How do…?’ laten zien hoe belangrijk je roots zijn. Want die neem je overal mee naartoe, waar je ook bent in de wereld.



Oer-Hollandse molen

Van Hoften en Van Bergen kwamen de Brabantse enclave in Little Chute op het spoor door een klein berichtje in de krant. Er bleek een oer-Hollandse molen te worden gebouwd in het Amerikaanse dorpje, compleet met een bezoekerscentrum met historische archieven waar informatie over de Brabantse voorvaderen te vinden is. Er werd maar liefst 5 miljoen dollar gedoneerd om ervoor te zorgen dat het markante bouwwerk er daadwerkelijk kwam.







De molen in Little Chute



Geboortehuizen van voorouders bezoeken

Onlangs bracht een groep Amerikanen een bezoek aan Brabant om de geboortehuizen van hun voorouders te bezoeken. Hiervan werden filmopnames gemaakt. En deze zomer hopen de twee filmmakers af te reizen naar Wisconsin voor hun documentaire. Maar daar is geld voor nodig. Omroep Brabant, de provincie, gemeente Uden, het Prins Bernhard Cultuurfonds dragen een steentje bij. Met een crowdfundingsactie moet het resterende bedrag worden opgehaald.













Van Bergen: “Die documentaire komt er, daar ben ik van overtuigd. Het is zo’n fantastisch verhaal. De nazaten van de emigranten voelen zich nog altijd verbonden met het land van hun ouders en voorouders. Brabant leeft daar, aan de andere kant van de wereld.”