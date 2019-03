Twintig zeugen zakken door rooster en belanden in gierkelder in Someren

Twintig zeugen zijn dinsdagmiddag bij een boerderij op de Michelslaan in Someren in een gierkelder gevallen. De dieren zakten door het rooster in de vloer.

De brandweer is ter plaatse om de varkens weer op het droge te krijgen. In eerste instantie werd geprobeerd om de zeugen via een plank omhoog te laten lopen, maar dit lukte niet.

Takel

Inmiddels is een takel gearriveerd om de dieren zo uit de gierkelder te krijgen. Of er varkens gewond zijn geraakt, is nog onduidelijk.