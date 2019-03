Lijsttrekker van Code Oranje baalt stiekem van naam partij: ‘Ik moet het zo vaak uitleggen’

Laurens van Voorst (Code Oranje) was te gast bij Afslag Zuid.

Eerlijkheid wordt gezien als een belangrijke eigenschap van een politicus. Over één ding is Laurens van Voorst, lijsttrekker van Code Oranje in ieder geval goudeerlijk: hij is eigenlijk helemaal niet zo blij met de naam van zijn partij. “Ik moet hem zo vaak uitleggen dat ik denk: dat had anders gekund”, vertelde hij dinsdag bij Omroep Brabant.

“Laat ik openhartig zijn: ik heb de naam niet bedacht”, aldus de lijsttrekker over de naam. “Code Oranje is voordat de beweging de politiek inging, opgericht door burgemeesters en wethouders en andere politici omdat ze vonden dat de politiek in zwaar weer verkeert. Vandaar de naam Code Oranje”, legt hij uit.

Elke dag met lijsttrekkers in gesprek

Van Voorst was te gast bij de radio vanwege de naderende Provinciale Statenverkiezingen. Afslag Zuid laat elke werkdag tussen zes en zeven uur de lijsttrekkers van de zestien deelnemende partijen aan het woord.

Tijdens dit uurtje op de radio leert men de lijsttrekkers beter kennen, delen ze hun favoriete nummers, komen we erachter hoeveel ze echt van Brabant weten en wordt er natuurlijk gepraat over hun standpunten.

De andere gast van dinsdag was Wil van Pinxteren, lijsttrekker van Lokaal Brabant. Hoewel de twee heren vaak lijnrecht tegenover elkaar stonden, zijn ze het over één ding allebei eens. “Ook al stemt u niet op ons, ga in ieder geval stemmen!”

