Opnieuw gewapende overval op tankstation Lukoil in Eindhoven

Gewapende overval bij tankstation Lukoil in Eindhoven. (Foto: Sem van Rijssel/SQVision)

Op tankstation Lukoil in Eindhoven is dinsdagavond een gewapende overval gepleegd. Een man van ongeveer 30 jaar oud bedreigde het personeel met een vuurwapen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat dit tankstation overvallen is. Op 7 februari ging het ook al mis.

De man die dinsdagavond het tankstation overviel, is getint en ongeveer 1,85 meter lang. Hij draagt een legerkleurige sjaal. Het is niet duidelijk of hij iets buit heeft gemaakt.