Weer gewapende overval op Jumbo in Eindhoven, derde in korte tijd

De Jumbo in het Winkelcentrum Woensel in Eindhoven is dinsdagavond vlak voor sluitingstijd overvallen. De gewapende overvaller is er met een onbekende buit vandoor gegaan. Hij vertrok op de fiets. Het is de derde overval op een supermarkt van Jumbo in Eindhoven in korte tijd.

De politie is nog op zoek naar de dader van de overval van dinsdagavond. Er is daarom een melding via Burgernet verspreid. Het zou gaan om een donkere man van rond de vijfentwintig jaar oud. Hij is 1,85 groot en draagt een zwarte jas met capuchon. De politie adviseert mensen zelf geen actie te ondernemen.

Volgens ooggetuigen heeft de beveiliger van de supermarkt de achtervolging nog ingezet maar is hij de dader kwijtgeraakt. De beveiliger raakte gewond, maar het is onduidelijk hoe dat precies is gebeurd. Hij is behandeld in de ambulance.

Tweede overval

Eerder op de avond werd er ook al een tankstation overvallen in Eindhoven. De politie onderzoekt een eventueel verband.

Het is de laatste tijd vaker raak met overvallen op supermarkten van Jumbo in Eindhoven.

Zo werd vorige week dinsdag de Jumbo aan het Nederlandplein overvallen en de zondag daarvoor een filiaal van dezelfde supermarkt aan het Gerretsonplein.